Son dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Sezonu kapatabilir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Antalyaspor'u Visca ve Berat Özdemir'in golleriyle 2-0 yendi. Bordo-Mavililer bu sonuçla yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vitor Hugo sakatlandı. 85. dakikada rakibiyle mücadeleye giren Brezilyalı stoper yerde kaldı.
Maça devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı.
SEZONU KAPATABİLİR
Vitor Hugo'nun diz altında kırık şüphesi olduğu ve ayağının özel alçıya alındığı öğrenildi.
Tam tanının konulmasının ardından oyuncunun sezonu kapatabileceği belirtildi.