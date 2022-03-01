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Son dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Sezonu kapatabilir

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yıldızı Vitor Hugo, mücadelenin 85. dakikasında rakip oyuncu ile çarpıştı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Vitor Hugo'nun diz altında kırık şüphesi olduğu ve ayağının özel alçıya alındığı öğrenildi. Tam tanının konulmasının ardından oyuncunun sezonu kapatabileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 00:24 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 00:42
Son dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Sezonu kapatabilir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Antalyaspor'u Visca ve Berat Özdemir'in golleriyle 2-0 yendi. Bordo-Mavililer bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vitor Hugo sakatlandı. 85. dakikada rakibiyle mücadeleye giren Brezilyalı stoper yerde kaldı.

Maça devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

SEZONU KAPATABİLİR

Vitor Hugo'nun diz altında kırık şüphesi olduğu ve ayağının özel alçıya alındığı öğrenildi.

Tam tanının konulmasının ardından oyuncunun sezonu kapatabileceği belirtildi.

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