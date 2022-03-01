Bakasetas için 12 milyon euro

Sporting Lizbon, Bakasetas'ın peşinde. Portekiz ekibi, '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini devreye sokarak Yunan maestroyu almak istedi. Ancak 28 yaşındaki orta saha, şampiyonluk görmek istediğini belirterek bu teklifi kabul etmedi.
SportingLizbon, Bakasetas'ın peşinde. Portekiz ekibi, '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini devreye sokarak Yunan maestroyu almak istedi. Ancak 28 yaşındaki orta saha, şampiyonluk görmek istediğini belirterek bu teklifi kabul etmedi. Bakasetas ile ayrıca İngiltere ve İtalya'dan da ilgilenen kulüpler vardı.