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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de imzaya doğru

Trabzonspor haberleri: Trabzonspor yönetimi taraftarın gönlünde taht kuran Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerini de sürüyor. Bu sezon ligde 9 gol-9 asiste ulaşan Nijeryalı oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerde birçok maddede prensip anlaşmasına varılmıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:55
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de imzaya doğru

Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme ile yapılan sözleşme uzatma müzakerelerinde önemli bir sorunun bulunmadığını dile getirirken oyuncu cephesi de Trabzon'da kalmak istediklerini ve bu konunun resmiyete dökülmesini beklediklerini ifade ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de imzaya doğru

Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili taraftarlar ise mutlu son haberi bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de imzaya doğru

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, mevcut kontratında yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

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