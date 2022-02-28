Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı: Önce kupa sonra Fener

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürmek istiyor. Çeyrek final maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan bordo-mavili takımda hedef kazanıp son 4 takım arasına kalmak. Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe maçını da düşünerek kadroda revizyona gidecek. İlk 11'deki isimlerin önemli kısmını değiştirmesi beklenen başarılı hocanın hücum hattında Kouassi, Djaniny ve Koita'ya görev vermesi bekleniyor. Kalenin de Erce Kardeşler'e emanet edileceği öğrenildi.

İKİSİNİ DE ALABİLİRİZ

Orta saha ve savunmada da tecrübeli isimlerle yedeklerin bir karmasının sahada yer alması bekleniyor. Abdullah Avcı, yoğun tempoda oyuncularını her maça ayrı motive etmek için çaba harcarken, kupayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Fenerbahçe maçının şimdilik akıllardan çıkarılmasını isteyen bordo-mavili teknik adam, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Lig gibi kupayı kazanmak da bizim amacımız. İkisini birden alabiliriz. Bu fırsatı kullanmalıyız. Yarına kadar kupayı düşüneceksiniz, sonra Fener'i düşünürüz" dedi.