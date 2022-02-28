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Sihirbazla buluşacak

Nwakaeme’nin penaltı golünden sonra ağlayan Halit Aygün, özel olarak maça davet edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Sihirbazla buluşacak
Yukatel Kayserispor karşılaşmasında Nwakaeme'nin penaltı golü sonrası tribünde ağladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılan bordo-mavili taraftar Halit Aygün büyük ilgi görmüştü. Yönetim, Nwakaeme'nin de çağrısı ile Halit Aygün'ü maça davet etti. Nijeryalı yıldız iç sahada oynanacak Antalyaspor ve Göztepe maçlarından birisinde Aygün'le buluşup formasını hediye edecek. 77 yaşındaki Aygün o anları, "İlk yarı 2-0 bitince çok üzüldüm. Hatta arkadaşlar haydi gidelim dedi. Ben bir ümit bekledim. Allah Abdullah hoca ve futbolculardan razı olsun. İnsan bir sevinçten bir de hüzünden ağlar. Ben sevinçten ağladım. Allah bugünü gösterdiği için çok sevinçliyim" diye anlattı.
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