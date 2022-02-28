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Özel teşekkür

Abdullah Avcı tüm tekliflere rağmen Djaniny'yi takımda tutmuştu. Yeşil Burun Adalı da Kayseri maçında skorun çevrilmesinde başrolde yer alarak hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Avcı, Djaniny'ye özel teşekkür etti. Kalan maçlarda da aynı oyunu beklediğini iletti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Özel teşekkür
Abdullah Avcı tüm tekliflere rağmen Djaniny'yi takımda tutmuştu. Yeşil Burun Adalı da Kayseri maçında skorun çevrilmesinde başrolde yer alarak hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Avcı, Djaniny'ye özel teşekkür etti. Kalan maçlarda da aynı oyunu beklediğini iletti.
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