Abdullah Avcı tüm tekliflere rağmen Djaniny'yi takımda tutmuştu. Yeşil Burun Adalı da Kayseri maçında skorun çevrilmesinde başrolde yer alarak hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Avcı, Djaniny'ye özel teşekkür etti. Kalan maçlarda da aynı oyunu beklediğini iletti.
Abdullah Avcı tüm tekliflere rağmen Djaniny'yi takımda tutmuştu. Yeşil Burun Adalı da Kayseri maçında skorun çevrilmesinde başrolde yer alarak hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Avcı, Djaniny'ye özel teşekkür etti. Kalan maçlarda da aynı oyunu beklediğini iletti.