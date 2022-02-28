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Hamsik'in hedefi Fenerbahçe

Sakatlığı tam geçmediği için Kayseri maçında riske edilmeyen Marek Hamsik'in gözü Fenerbahçe derbisinde... Tecrübeli orta sahanın durumu hafta içinde belli olacak. İdmanlarda hazır hissederse kadroya alınacak. Dorukhan için de kulüp doktorları seferberlik ilan etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
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