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Bakasetas derbi sever

Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Bakasetas derbi sever
Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını bekliyor. Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 18 haftada ise 1 gol ve 1 asist üretebildi. Ancak Bakasetas derbilerde farklı moda geçiyor. İstanbul'da G.Saray'ı boş geçmeyen Çilingir, Fenerbahçe maçını da iple çekiyor. Yıldız oyuncu, Şenol Güneş Stadı'nda sarı-lacivertlilere 2 gol atmıştı. Kadıköy'de de fileleri havalandırarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Teknik heyet de ona moral veriyor.
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