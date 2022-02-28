Bakasetas derbi sever

Son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını bekliyor. Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 18 haftada ise 1 gol ve 1 asist üretebildi. Ancak Bakasetas derbilerde farklı moda geçiyor. İstanbul'da G.Saray'ı boş geçmeyen Çilingir, Fenerbahçe maçını da iple çekiyor. Yıldız oyuncu, Şenol Güneş Stadı'nda sarı-lacivertlilere 2 gol atmıştı. Kadıköy'de de fileleri havalandırarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Teknik heyet de ona moral veriyor.