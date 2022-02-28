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Babasının oğlu

Marek Hamsik'in oğlu Christian babasının izinde... JUPİE FS akademisinde forma giyen Christian'in golünü sosyal medya hesabından paylaşan Slovak yıldız, "Benim oğlum" notunu düştü. 12 yaşındaki Christian'ın topu doksana astığı frikik çok sayıda beğeni aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Babasının oğlu
Marek Hamsik'in oğlu Christian babasının izinde... JUPİE FS akademisinde forma giyen Christian'in golünü sosyal medya hesabından paylaşan Slovak yıldız, "Benim oğlum" notunu düştü. 12 yaşındaki Christian'ın topu doksana astığı frikik çok sayıda beğeni aldı.
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