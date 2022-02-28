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1995-96’dan sonra bir ilk

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek puanını 66'ya çıkartan bordo-mavililer 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 27. haftayı yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
1995-96’dan sonra bir ilk
Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek puanını 66'ya çıkartan bordo-mavililer 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 27. haftayı yaşıyor. Fırtına, 82 puan ile ikinci sırada tamamladığı 1995- 96 sezonunun 27. haftasında 67 puan toplayarak en iyi derecesini elde etti. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren bordo-mavililer önünde oynayacağı 3 maçtan da galibiyetle ayrılması halinde 30. hafta sonunda 75 puana ulaşarak tarihi puan rekorunu kırmış olacak.
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