Trabzonspor'a Süper Lig'den sağ bek!

Trabzonspor 'un Kayserispor 'u 3-2 yendiği karşılaşmada rakip takımın sağ beki Onur Bulut performansıyla dikkat çekti. Kayserispor'un kaydettiği 2 golde de büyük pay sahibi olan Onur bu sezon takımı adına 7. asistini yaptı.

Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı.