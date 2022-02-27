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Trabzonspor'a Süper Lig'den sağ bek!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililerde sağ bek mevkisine takviye planlanıyor. Buna göre listesini oluşturan Fırtına aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Yönetim, Kayserispor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut'un peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:34
Trabzonspor'a Süper Lig'den sağ bek!

Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 yendiği karşılaşmada rakip takımın sağ beki Onur Bulut performansıyla dikkat çekti. Kayserispor'un kaydettiği 2 golde de büyük pay sahibi olan Onur bu sezon takımı adına 7. asistini yaptı.

Trabzonspor'a Süper Lig'den sağ bek!

Akyazı'yı dolduran taraftarların beğenisi kazanan 27 yaşındaki Onur'un bir süredir Trabzonspor tarafından izlendiği öğrenildi.

Trabzonspor'a Süper Lig'den sağ bek!

Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı.

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