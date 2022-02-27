Trabzonspor rekorla şampiyonluğa!

Trabzonspor tarihi bir şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor... Yukatel Kayserispor'u sahasında 3-2 yenen bordo-mavililer, zirvede en yakın takipçisiyle farkı maç fazlasıyla 17'ye çıkardı. Bu tarihte bugüne kadar görülmemiş bir fark. Fırtına ayrıca Süper Lig'de 19 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Bu başarıyı en son 1980-81 sezonunda 22 hafta ile yakalayan Karadeniz ekibi, ikinci ile aradaki puan farkı nedeniyle bu rekorunu da daha ileriye taşımayı şimdiden garantilemiş durumda.

1994-96'DAN SONRA EN UZUN SERİ

Trabzonspor ayrıca Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada da yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Bu sezon Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezondan itibaren 20 haftadır (355 gün) evinde kaybetmiyor. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde edildi. Fırtına en son 1994-96 yılları arasında oynadığı 28 iç saha maçında yenilgi yaşamamıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu rekoru da geliştirmeye aday.