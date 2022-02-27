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Trabzonspor asla pes etmiyor

Bordo-mavili takım bu sezon 9 macta geriye duşmesine rağmen puan cıkartmayı başararak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor asla pes etmiyor
Bordo-mavili takım bu sezon 9 macta geriye duşmesine rağmen puan cıkartmayı başararak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Kayserispor karşısında ilk yarıda 2-0 yenik duruma duşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, bu sezon 9. kez geri donuşe imza attı. Soz konusu macların 6'sı icerde, 3'u deplasmanda oynandı. Sahasında geriye duştuğu maclarda Galatasaray ile 2-2, Alanya ve Giresun ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Fenerbahce'yi 3-1, Rizespor'u 2-1 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise Altay ve Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ote yandan Fırtına, 24 Şubat 2007'deki Beşiktaş macından bu yana ilk kez ilk yarısını iki farklı geride kapattığı bir Super Lig macını kazandı.
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