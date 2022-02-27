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Trabzon büyük bir aile

Ahmet Ağaoğlu'nun "Gervinho'nun yerine kadroya kattık. Hocamız zaten uzun zamandır izliyordu" dediği Kouassi, "Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum. İlk andan itibaren burada büyük bir aile gördüm ve parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Trabzon büyük bir aile
Ahmet Ağaoğlu'nun "Gervinho'nun yerine kadroya kattık. Hocamız zaten uzun zamandır izliyordu" dediği Kouassi, "Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum. İlk andan itibaren burada büyük bir aile gördüm ve parçası olmaktan çok mutluyum. Umarım hep birlikte sezon sonunda şampiyonluk kutlayacağız. Kulübümüzün hem ligde hem Avrupa'da daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.
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