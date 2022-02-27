Tek başına bir takım

Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme durdurulamıyor. Taraftarların, "Sihirbaz", "Bay Beyin" ve "Tek kişilik ordu" diye çağırdığı tecrübeli oyuncu, Kayseri maçında da farkını ortaya koydu. Yetenekli isim, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı gecede; rakip ceza sahasında topla buluşma (12 kez), şut pası (8), çalım (6) ve hücum bölgesinde top kazanma (2) gibi önemli istatistiklerde de maçın en iyisi olmayı başardı. Sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile görüşmeleri başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat yürütüyor. Pazarlığın olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde 2+1 yıllık imzaların atılacağı belirtiliyor. Nwakaeme'nin yurt dışından aldığı 3 teklifi ise geri çevirdiği öğrenildi.