Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından Halit Aygün ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Nwakaeme instagram hikayesinde fanatik taraftarı Trabzon'daki ilk maça davet etti. Ona sarılıp formasını hediye edeceğini belirtti. Nijeryalı yıldız bu mesajıyla Trabzonspor taraftarlarını bir kez daha mest etti…