Haberler Trabzonspor Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Nwakaeme'nin attığı son golün ardından bir taraftar göz yaşlarını tutamamıştı. Nwakeme, 83 yaşındaki Halit Aygün ile sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 12:59
Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldızdan geldi.

Bordo-Mavililer'in galibiyet golünden sonra tribünlerde ağlayan bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

83 YAŞINDAKİ TARAFTAR GÖZYAŞLARINI SİLDİ

83 yaşındaki Halit Aygün, kasket, kravat ve takım elbisesiyle geldiği maçtan sonra cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını sildi.

Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Bu görüntüler kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı... Trabzonspor taraftarı bu görüntü sonrasında duygusal mesajlar paylaştı.

Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından Halit Aygün ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Nwakaeme'den duygusal paylaşım!

Nwakaeme instagram hikayesinde fanatik taraftarı Trabzon'daki ilk maça davet etti. Ona sarılıp formasını hediye edeceğini belirtti. Nijeryalı yıldız bu mesajıyla Trabzonspor taraftarlarını bir kez daha mest etti…

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