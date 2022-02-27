Bitene kadar sabır

Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğu garantileyinceye kadar camiadan sabırlı olmalarını istedi. Kouassi ve Emrehan için düzenlenen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, "5 şampiyonluk alacağız, 3 yıldızı takacağız gibi ifadeler dolanıyor. Bir spor adamının bunu söylemesi mümkün değil" dedi. Trabzonspor'un her zaman rakiplerine de saygı göstererek mücadele içinde yer alan bir camia olduğunu vurgulayan başkan, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Bu vesileyle altını çizmek istiyorum. Daha 11 maç, 33 puan var. Hocamız oynadığı sabırlı futbolla, sabır kelimesinin anlamını bize öğretti. Yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine, her maçtan keyif zevk alalım. Matematiksel olarak bittiği zaman kutlamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.