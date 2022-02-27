Haberler Trabzonspor Bitene kadar sabır

Bitene kadar sabır

Ağaoğlu: Yarış henüz bitmedi. Maçlardan keyif alalım. Matematiksel olarak garantileyince kutlamayı yaparız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Bitene kadar sabır
Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğu garantileyinceye kadar camiadan sabırlı olmalarını istedi. Kouassi ve Emrehan için düzenlenen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, "5 şampiyonluk alacağız, 3 yıldızı takacağız gibi ifadeler dolanıyor. Bir spor adamının bunu söylemesi mümkün değil" dedi. Trabzonspor'un her zaman rakiplerine de saygı göstererek mücadele içinde yer alan bir camia olduğunu vurgulayan başkan, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Bu vesileyle altını çizmek istiyorum. Daha 11 maç, 33 puan var. Hocamız oynadığı sabırlı futbolla, sabır kelimesinin anlamını bize öğretti. Yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine, her maçtan keyif zevk alalım. Matematiksel olarak bittiği zaman kutlamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Annesi Havva Öztel’den sonra Aleyna Tilki’den sosyal medyayı ikiye bölen poz! Aleyna Tilki öyle bir poz verdi ki!
İşte elektrikte indirim sağlayacak formül! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor