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Yok böyle hücum gücü

Trabzonspor’un yıldızları Kayserispor karşısında da sahnedeydi. Anthony Nwakaeme muhteşem oyununu 1 gol+1 asistle taçlandırıp, geceye damga vurdu. Ara transferde gelen Edin Visca yine yazdı. Bosnalı bordo-mavili forma ile son 5 maçında 5. kez ağları sarstı. 9 maç sonra atan Djaniny ise ligde 6 gole ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Yok böyle hücum gücü

Süper Lig'in en iyi hücum hattına sahip olan Trabzonspor bunu bir kez daha kanıtladı. Kayserispor karşısında iki farklı geriye düşen bordomavililer; durdurulması zor olan Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Djaniny ile maçı çevirmeyi başardı. Gecenin adamı penaltıdan 1 gol atıp, 1 de asist yapan Nwakaeme'ydi. 9 gol+9 asiste ulaşan sihirbaz maç boyunca arkadaşlarına 8 şut pası verdi. Trabzonspor, bu sezon Nwakaeme'nin gol attığı 14 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

DJANINY DAĞITTI

Edin Visca da bordo-mavili forma ile çıktığı son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırıp, başarısını sürdürdü. Bosnalı oyuncu da ligde 9 gol+9 asistlik performans sergiledi. Skoru 2-2'ye getiren Djaniny ise ligde 6. kez ağları sarstı. Bakasetas'ın yerine oyuna giren ve Kayseri'nin savunma dengesini bozan Yeşil Burun Adalı, 8 haftalık suskunluğuna da son vermiş oldu. Djaniny, "Hoca, Cornelius'a biraz daha yakın olmamı ve takıma savunma anlamında destek olmamı istedi. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Mutluyuz" dedi.

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