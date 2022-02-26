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Trabzonspor sahasında geçit vermiyor! 355 gündür...

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor 27. hafta maçında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. Bordo-mavililer 2-0 geriden gelerek aldığı galibiyetle iç sahadaki serisini sürdürdü. 355 gündür sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, bu sezon evinde yenilgi almayan tek takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
Trabzonspor sahasında geçit vermiyor! 355 gündür...

Süper Lig'de 66 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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