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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 27. haftanın açılış maçında sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:45
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - SATRANÇ TAHTASI

Futbolda teknik adamların etkisinin oyuncu kalitesiyle değerlendirildiği dönemlerden artık taktik analiz, rakibe göre oyun ve saha için formasyon değişikliklerin ön plana çıktığı süreci izliyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u takımına adeta ezberleten Abdullah Avcı'nın yaptığını bu kez Trabzonspor'u çok sayıda eksiğine rağmen iyi etüt eden Hikmet Karaman ilk yarıda yaptı. İkinci yarıda ise 3 değişiklikle hemen oyuna müdahale eden Abdullah Avcı dengeyi yine değiştiren isim oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Maçın başlangıcından itibaren daha çok oyuna hakim olan, hızlı pres ve hızlı hücum ile sonuca gitmeye çalışan Kayserispor, "Geliyorum" işareti veren golle fileleri ilk havalandıran ekip oldu maçta.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Trabzonspor kadro tercihi hücum oyunu oynamaya yönelik, taraftarı arkasına alıp oyunu rakip sahaya yıkan ve bulacağı gollerle oyunu lehine çevirecek bir anlayıştaydı. İlk 5-10 dakikalık bölümde istenildiği gibi oldu. Kayserispor oyunun ilk çeyreğinden sonra orta sahanın kontrolünü ele geçirince, oyunun üstünlüğünü de almış oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Trabzonspor futbol sahasından çok satranç tahtasına dönen sahaya ikinci yarı başında üç hamleyle birden döndü. Ardından da bir fırtınayla. Djaniny bu ligdeki her oyun anlayışının çilingir oyuncusu olduğunu gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Ön alanda, kapanan rakiplere karşı en büyük eksikliği olan tempo eksikliğini giderince Kayserispor'u 25 dakika kadar hapsetti. Art arda bulduğu iki gol ve direkten dönen toplarla kendini gösteren Trabzonspor, tempoyu kaybedince Kayserispor da çalışılmış oyunlarıyla tehlikeli pozisyonlar buldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Trabzonspor bu maçta kadro genişliğinin avantajını sonuna kadar kullandı. Son dakikalarda kazanılan penaltı ise Trabzonspor adına bu sezon verdiği mücadelenin genel karşılığı gibiydi. Nwakaeme, soğukkanlılıkla topu ağlarla buluşturduğunda Trabzonspor şampiyonluğun basamaklarını koşmaya devam ediyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - HAMLELER

Trabzonspor geçen hafta Aytemiz Alanya karşısında farklı galip gelmiş ve güçlü bir oyun sergilemişti. Dün formda Kayserispor'a karşı oynadığı maçta geçen haftaki kadrodan sadece Dorukhan yoktu. Özellikle ilk yarıdaki oyunun kalitesinin bu kadar etkileneceğini sanırım Avcı da düşünmemiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Çünkü Siopis'in önündeki 5 tane hücum özelliği olan oyuncuyla Trabzon'un top ayağındayken sergileyeceği futbol çok değerli olacaktı. İlk yarı yapılan basit pas hataları ile sonlanmayan ataklar, takımın geniş ve uzun alanlarda yakalanmasına neden oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Oyun bir ara Trabzonspor adına Uğurcan'ın önündeki 5+5 oyuna dönüştü. Dorukhan geçen hafta Siopis'le beraber hücumcuların kazandığı toplarla pozisyon üretimini ve presle alınan toplarda geriye koşmamayı sağlamıştı. Bu sefer hem Siopis tek kaldı hem de dengesiz oyun 2-0'lık skoru getirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

İkinci yarı, Avcı'nın şoklama yapması gerekiyordu. Bunu da doğru şekilde ligin en iyi bağlantı oyuncusu Djaniny, Yusuf ve Denswil üçlüsünü alarak yaptı. Doğru hamleler ve oyun anlayışıyla ikinci yarının başında da golle başlayarak tribünleri sahanın içine ittiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Yaratılan atmosferle de ciddi baskı oluşturdular. Arkasından da 2-2'yi kadar yakaladılar. Bu yakalanan proaktif oyunla rakibini hataya zorladı ve geriye yasladı. Bu arada yakaladığı momentumla da maçı daha erken koparacak pozisyonları da buldu. İkisi direkten döndü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Djaniny de yüzde yüz kaçırdı. Bundan sonraki süreçte gelgit olsa ve karşılıklı goller kaçsa da Avcı, ikinci yarının başı ve bitime doğru kademeli olarak oyun risklerini doğru şekilde aldı. Verdiği mesaj da 'benim takımım kaybetmemeye değil, kazanmaya oynar' oldu. Bunun için de bütün riskleri aldığını kazanmak için Koita ve Berat'ı da oyuna atarak gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

Bu maçın kazanılmasında 2-0'dan sonra oyuncuların verdiği reaksiyon ve tribünün sahaya yansıttığı yüksek enerji etkendi. En önemlisi de doğru zamanda doğru yerde hamleler yapan Avcı'yı da tebrik etmek gerek.

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