TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - SATRANÇ TAHTASI
Futbolda teknik adamların etkisinin oyuncu kalitesiyle değerlendirildiği dönemlerden artık taktik analiz, rakibe göre oyun ve saha için formasyon değişikliklerin ön plana çıktığı süreci izliyoruz.
YUNUS EMRE SEL - SATRANÇ TAHTASI
Futbolda teknik adamların etkisinin oyuncu kalitesiyle değerlendirildiği dönemlerden artık taktik analiz, rakibe göre oyun ve saha için formasyon değişikliklerin ön plana çıktığı süreci izliyoruz.
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u takımına adeta ezberleten Abdullah Avcı'nın yaptığını bu kez Trabzonspor'u çok sayıda eksiğine rağmen iyi etüt eden Hikmet Karaman ilk yarıda yaptı. İkinci yarıda ise 3 değişiklikle hemen oyuna müdahale eden Abdullah Avcı dengeyi yine değiştiren isim oldu.
Maçın başlangıcından itibaren daha çok oyuna hakim olan, hızlı pres ve hızlı hücum ile sonuca gitmeye çalışan Kayserispor, "Geliyorum" işareti veren golle fileleri ilk havalandıran ekip oldu maçta.
Trabzonspor kadro tercihi hücum oyunu oynamaya yönelik, taraftarı arkasına alıp oyunu rakip sahaya yıkan ve bulacağı gollerle oyunu lehine çevirecek bir anlayıştaydı. İlk 5-10 dakikalık bölümde istenildiği gibi oldu. Kayserispor oyunun ilk çeyreğinden sonra orta sahanın kontrolünü ele geçirince, oyunun üstünlüğünü de almış oldu.
Trabzonspor futbol sahasından çok satranç tahtasına dönen sahaya ikinci yarı başında üç hamleyle birden döndü. Ardından da bir fırtınayla. Djaniny bu ligdeki her oyun anlayışının çilingir oyuncusu olduğunu gösterdi.
Ön alanda, kapanan rakiplere karşı en büyük eksikliği olan tempo eksikliğini giderince Kayserispor'u 25 dakika kadar hapsetti. Art arda bulduğu iki gol ve direkten dönen toplarla kendini gösteren Trabzonspor, tempoyu kaybedince Kayserispor da çalışılmış oyunlarıyla tehlikeli pozisyonlar buldu.
Trabzonspor bu maçta kadro genişliğinin avantajını sonuna kadar kullandı. Son dakikalarda kazanılan penaltı ise Trabzonspor adına bu sezon verdiği mücadelenin genel karşılığı gibiydi. Nwakaeme, soğukkanlılıkla topu ağlarla buluşturduğunda Trabzonspor şampiyonluğun basamaklarını koşmaya devam ediyordu.
REHA KAPSAL - HAMLELER
Trabzonspor geçen hafta Aytemiz Alanya karşısında farklı galip gelmiş ve güçlü bir oyun sergilemişti. Dün formda Kayserispor'a karşı oynadığı maçta geçen haftaki kadrodan sadece Dorukhan yoktu. Özellikle ilk yarıdaki oyunun kalitesinin bu kadar etkileneceğini sanırım Avcı da düşünmemiştir.
Çünkü Siopis'in önündeki 5 tane hücum özelliği olan oyuncuyla Trabzon'un top ayağındayken sergileyeceği futbol çok değerli olacaktı. İlk yarı yapılan basit pas hataları ile sonlanmayan ataklar, takımın geniş ve uzun alanlarda yakalanmasına neden oldu.
Oyun bir ara Trabzonspor adına Uğurcan'ın önündeki 5+5 oyuna dönüştü. Dorukhan geçen hafta Siopis'le beraber hücumcuların kazandığı toplarla pozisyon üretimini ve presle alınan toplarda geriye koşmamayı sağlamıştı. Bu sefer hem Siopis tek kaldı hem de dengesiz oyun 2-0'lık skoru getirdi.
İkinci yarı, Avcı'nın şoklama yapması gerekiyordu. Bunu da doğru şekilde ligin en iyi bağlantı oyuncusu Djaniny, Yusuf ve Denswil üçlüsünü alarak yaptı. Doğru hamleler ve oyun anlayışıyla ikinci yarının başında da golle başlayarak tribünleri sahanın içine ittiler.
Yaratılan atmosferle de ciddi baskı oluşturdular. Arkasından da 2-2'yi kadar yakaladılar. Bu yakalanan proaktif oyunla rakibini hataya zorladı ve geriye yasladı. Bu arada yakaladığı momentumla da maçı daha erken koparacak pozisyonları da buldu. İkisi direkten döndü.
Djaniny de yüzde yüz kaçırdı. Bundan sonraki süreçte gelgit olsa ve karşılıklı goller kaçsa da Avcı, ikinci yarının başı ve bitime doğru kademeli olarak oyun risklerini doğru şekilde aldı. Verdiği mesaj da 'benim takımım kaybetmemeye değil, kazanmaya oynar' oldu. Bunun için de bütün riskleri aldığını kazanmak için Koita ve Berat'ı da oyuna atarak gösterdi.
Bu maçın kazanılmasında 2-0'dan sonra oyuncuların verdiği reaksiyon ve tribünün sahaya yansıttığı yüksek enerji etkendi. En önemlisi de doğru zamanda doğru yerde hamleler yapan Avcı'yı da tebrik etmek gerek.