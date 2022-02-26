TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - YÜZDE 100 PENALTI
Artık Trabzonspor için 'bitirdi' diyebiliriz. Dün gece de kazandılar ya söylenecek bir şey yok. Kimi şans diyebilir, kimi muhteşem dönüş diyebilir ama her şey herkes ve özellikle futbolun ilahları Trabzonspor'u seviyor.
İlk yarıya bakıyoruz, tel tel dökülen bir Trabzonspor. Orta saha hakimiyeti tamamen Kayserispor'da. Çıkarken kaptırıyorlar, Kayserispor da kontratağa çıktığında geri dönemiyorlar.
Sezonun en kötü 45 dakikasında Trabzonspor 2-0 geriye düştü. Hem de mükemmel gollerle. Bu mükemmellik tabii ki Trabzonspor defansının negatif mükemmelliği. Yani diğer bir deyimle, amatörce yenen goller. Genç Ahmet olsun, sol bek Puchacz olsun bu gollerin baş sorumlularıydı. Pek tabii ki ikinci yarıda kemendi yiyip oyundan alındılar.