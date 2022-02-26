TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Trabzonspor ikinci yarıya müthiş baskıyla başladı ve art arda goller buldu. Önce Visca, ardından da Djaniny beraberliği getiriverdiler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maç 2-2'ye gelmiş, taraflı tarafsız herkes 'Bu maçı Trabzonspor kazanacak' derken Kayserispor son 15 dakikada öyle goller kaçırdı ki inanılır gibi değil. Karşı karşıya kalınan iki pozisyon ve auta giden toplar.

Artık maç bitti, bitiyor diyorduk, bu puan farkında bu beraberlik Trabzonspor'a fazla zarar vermez diyorduk ki bu sefer sahneye VAR hakemi çıktı.