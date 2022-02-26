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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Lider Trabzonspor sahasında ağırladığı Kayserispor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:09
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - YÜZDE 100 PENALTI

Artık Trabzonspor için 'bitirdi' diyebiliriz. Dün gece de kazandılar ya söylenecek bir şey yok. Kimi şans diyebilir, kimi muhteşem dönüş diyebilir ama her şey herkes ve özellikle futbolun ilahları Trabzonspor'u seviyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

İlk yarıya bakıyoruz, tel tel dökülen bir Trabzonspor. Orta saha hakimiyeti tamamen Kayserispor'da. Çıkarken kaptırıyorlar, Kayserispor da kontratağa çıktığında geri dönemiyorlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Sezonun en kötü 45 dakikasında Trabzonspor 2-0 geriye düştü. Hem de mükemmel gollerle. Bu mükemmellik tabii ki Trabzonspor defansının negatif mükemmelliği. Yani diğer bir deyimle, amatörce yenen goller. Genç Ahmet olsun, sol bek Puchacz olsun bu gollerin baş sorumlularıydı. Pek tabii ki ikinci yarıda kemendi yiyip oyundan alındılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Trabzonspor ikinci yarıya müthiş baskıyla başladı ve art arda goller buldu. Önce Visca, ardından da Djaniny beraberliği getiriverdiler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maç 2-2'ye gelmiş, taraflı tarafsız herkes 'Bu maçı Trabzonspor kazanacak' derken Kayserispor son 15 dakikada öyle goller kaçırdı ki inanılır gibi değil. Karşı karşıya kalınan iki pozisyon ve auta giden toplar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Artık maç bitti, bitiyor diyorduk, bu puan farkında bu beraberlik Trabzonspor'a fazla zarar vermez diyorduk ki bu sefer sahneye VAR hakemi çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Kayserispor maçı yorumu

Maçın hakemi Erkan Özdamar mükemmel maç yönetti, tek kelimeyle kusursuz ve VAR müdahalesi de kesinlikle haklı. Her ne kadar vurulan top Kayserisporlu oyuncunun göğsünden sekse de son anda eliyle topa müdahale ediyor ve bu müdahaleyi bilerek yapıyor.

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