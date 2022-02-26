SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Takvim'in derlediği haberde; Bu sezon 34 bin 491 seyirci ortalaması ile oynayan Trabzonspor, dünya genelinde en çok seyirci çeken 40 kulüp arasında ise 27. sırada kendisine yer bulmayı başardı.

Türkiye'den sadece Trabzonspor'un yer aldığı listede zirve ise maç başına 73 bin 22 seyirci ortalaması ile oynayan Manchester United oldu. ManU'y 59 bin 556 bin seyirci ortalaması ile Arsenal takip etti. 3. sırada ise 58 bin 830 seyirci ortalamasıyla West Ham yer aldı.