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SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Karadeniz ekibi Trabzonspor, son oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmüştü. Performansıyla Avrupa'da da adından söz ettiren Fırtına, İngiliz haber kaynağı Daily Star'ın en fazla seyirci çeken 40 kulüp sıralamasında kendisine yer bulan tek Türk kulübü oldu. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:38
SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, her kulvarda en iyiler arasında yer almaya devam ediyor. Ligde şampiyonluğa her hafta bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavililer, saha içindeki başarısının yanı sıra tribünlerdeki doluluk oranı ile de dikkat çekiyor.

SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

İngiliz basınından Daily Star, bu sezon dünya genelindeki futbol takımlarının stat doluluk oranını hesaplarken, maçlarına en fazla seyirci çeken 40 kulübü sıraladı.

SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Daily Star'ın maçlarını en yüksek seyirci ortalaması ile oynadığını açıkladığı 40 futbol takımının içerisinde Türkiye'den yer alan tek takım ise Süper Lig'in lideri Trabzonspor oldu.

SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Takvim'in derlediği haberde; Bu sezon 34 bin 491 seyirci ortalaması ile oynayan Trabzonspor, dünya genelinde en çok seyirci çeken 40 kulüp arasında ise 27. sırada kendisine yer bulmayı başardı.

SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Türkiye'den sadece Trabzonspor'un yer aldığı listede zirve ise maç başına 73 bin 22 seyirci ortalaması ile oynayan Manchester United oldu. ManU'y 59 bin 556 bin seyirci ortalaması ile Arsenal takip etti. 3. sırada ise 58 bin 830 seyirci ortalamasıyla West Ham yer aldı.

SPOR HABERLERİ - İngilizler duyurdu! O listede sadece Trabzonspor var

Sahadaki başarısı ile ligde ciddi bir performans primi kazanan Trabzonspor, tribünlerde yakaladığı doluluk ile de kasasına hatrı sayılır bir gelir koyma imkanı yakalamış oldu.

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