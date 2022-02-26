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Sakin kalıp, çevirdik

Edin Visca, "Bugün kazanmayı çok istedik. Bu yüzden stresli başladık. Hedefe çabuk ulaşmak istiyoruz. İlk 25 dakikada basit top kaybı yaptık ve golleri yedik. Devre arası hoca, "Acele etmeyin, basit oynayın" dedi. Sakin kalmak, bize müthiş bir geri dönüşü getirdi" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Sakin kalıp, çevirdik
Edin Visca, "Bugün kazanmayı çok istedik. Bu yüzden stresli başladık. Hedefe çabuk ulaşmak istiyoruz. İlk 25 dakikada basit top kaybı yaptık ve golleri yedik. Devre arası hoca, "Acele etmeyin, basit oynayın" dedi. Sakin kalmak, bize müthiş bir geri dönüşü getirdi" dedi.
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