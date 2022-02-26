Kupaya kadar devam

Sahanın yıldızı Nwakaeme, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Son saniyeye kadar bırakmadık. Kayserispor iyi başladı ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir" ifadelerini kullandı.
Sahanın yıldızı Nwakaeme, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Son saniyeye kadar bırakmadık. Kayserispor iyi başladı ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir" ifadelerini kullandı.