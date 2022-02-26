Gövde gösterisi

Lider Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Kayseri maçının ikinci devresinde muhteşem oynadı ve 3 puanı hanesine yazdırdı: 3-2. Gavranovic ve Thiam'ın gollerine Visca, Djaniny ve Nwakaeme'nin penaltısı ile ile cevap veren Fırtına, yine bir geri dönüşe imza attı. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 14 maçta geri dönüşe imza atarak şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.



PUAN FARKI 17 OLDU



Geçtiğimiz sezon beş maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Fırtına, bu dönem ise Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rize, Altay, Sivas, Giresun, Galatasaray ve Kayserispor karşısında geri dönmeyi bildi. Dün maçın ikinci yarısında muhteşem bir futbol sergileyen Karadeniz devi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşadı, takipçisi Konya ile puan farkını 17'ye yükseltti. Artık gözler Fenerbahçe derbisine döndü.



RONALDINHO NWAKAEME



Bu sezon yaptığı gol katkısıyla Trabzonspor'a 20 puan kazandıran Anthony Nwakaeme, sosyal medyayı salladı. Taraftarlar 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat için, "Çalımları ile baş döndürüyor, ayağından topu almak imkansızdan da zor. Yürüyerek çalım atıyor ve Ronaldinho gibi yetenekli" yorumları yapıldı.



7 GALİBİYET 7 BERABERLİK



Avcı ile Trabzon, geçtiğimiz sezon Çaykur Rize (2-1), Antalya (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayseri (1-1), Göztepe (1-1), bu dönem de G.Saray (2-2), Alanya (1-1), F.Bahçe (3-1), Çaykur Rize (2-1), Altay (2-1), Sivas (1-1), Giresun (1-1) G.Saray (2-1) ve Kayseri (3-2) karşısında geri dönüşe imza attı. 7 galibiyet, 7 beraberlik aldı.



FIRTINA'NIN ÖNÜNDEKİ 5 LİG MAÇI



FENERBAHÇE (D)

GÖZTEPE

ÇAYKUR RİZE (D)

BEŞIKTAŞ

GAZİANTEP (D)



20 GALİBİYETLE 66 PUAN ALD



Fırtına, Abdullah Avcı ile bu sezon 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puan topladı. Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-19 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puan almıştı.



İÇ SAHADA DA 10 NUMARA!



Süper Lig'de maç başına 2.45'lik müthiş bir puan ortalamasına ulaşan Abdullah Avcı'nın takımı, her alanda zirvede. İç sahada 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, hiç yenilmeyen Fırtına 34 puan topladı. Karadeniz devi, iç saha performansı ile de lider.



KASKETLİLER BULUŞTU!



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Abdullah Avcı arasında ilginç bir kasket anı yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda, "İkimizin kasket takış nedeni farklı. Biz soğuktan korunmak için takıyoruz" diyen Karaman, Avcı'nın kafasındaki kasketi düzeltti.



11 YILDIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başladığı dönem boyunca Kayserispor'a karşı çıktığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Kariyeri boyunca ise Kayserispor'a karşı son mağlubiyetini Başakşehir'de hocalık yaptığı 2011 yılında yaşamıştı. 11 yıldır kaybetmedi.



KARAMAN'A KARŞI 6. KEZ KAZANDI



Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 14 kez karşılaşan Abdullah Avcı, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili hoca, Karaman'a karşı son yenilgisini Başakşehir'de görev yaptığı 2016'da Çaykur Rize'ye karşı Türkiye Kupası çeyrek final maçında yaşamıştı.