Fırtına’yı 14 kez direk durdurdu

Trabzonspor'undirekşanssızlığı sürüyor.Bordo-mavililer, Kayserisporkarşısında tam 3kez direğe takıldı. 56'da BrunoPeres'in şutunda kaleci Lung'ugeçen top yan direğe çarparak oyunalanına geri döndü. 64'te bu kez AbdülkadirÖmür ceza sahasına soldangirdi. Sol ayağıyla uzak köşeye plaseledi.Top aynı direkten ikinci kez gerigeldi. 75'te Cornelius'un kafa vuruşundada meşin yuvarlak üst direğe dokunup,auta gitti. Fırtına'nın bu sezondireklerden dönen top sayısı 14'e ulaştı.Kayserispor'da da Thiam'ın 80'dekivuruşunda top direğe çarpıp, auta gitti.