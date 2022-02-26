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Fırtına’yı 14 kez direk durdurdu

Peres, Ömür, Cornelius direğe takıldı. Direklerden dönen top sayısı 14 oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına’yı 14 kez direk durdurdu
Trabzonspor'un direk şanssızlığı sürüyor. Bordo-mavililer, Kayserispor karşısında tam 3 kez direğe takıldı. 56'da Bruno Peres'in şutunda kaleci Lung'u geçen top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 64'te bu kez Abdülkadir Ömür ceza sahasına soldan girdi. Sol ayağıyla uzak köşeye plaseledi. Top aynı direkten ikinci kez geri geldi. 75'te Cornelius'un kafa vuruşunda da meşin yuvarlak üst direğe dokunup, auta gitti. Fırtına'nın bu sezon direklerden dönen top sayısı 14'e ulaştı. Kayserispor'da da Thiam'ın 80'deki vuruşunda top direğe çarpıp, auta gitti.
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