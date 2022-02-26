Bordo-mavi şov

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor maçında takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi satışa sunulan biletlerin büyük kısmı günler öncesinden tükenmişti. 38 bin civarında taraftar dün Şenol Güneş Stadı'nın tribünlerinde yerini alarak bordo-mavilileri destekledi. Pankartlar, bayraklar ve flamalarla karnaval havası oluşturan taraftarlar doksan dakika hiç susmadan Trabzonspor'a destek verdi. Son dakika galibiyeti kolbastı ile kutlandı. Taraftarı selamlayan Abdullah Avcı alkışlara oyuncularını göstererek yanıt verdi. Maçtan önce ise "İyi ki Trabzonspor var" adlı konser düzenlendi. Ortahisar Belediyesi önündeki etkinliğe eski yıldız Yattara da katıldı.