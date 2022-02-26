Haberler Trabzonspor Bordo-mavi şov

Bordo-mavi şov

Akyazı’da tribünler yine tamamen doldu. 38 bin taraftar Fırtına’ya destek verdi. Müthiş zafer kolbastı ile kutlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Bordo-mavi şov
Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor maçında takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi satışa sunulan biletlerin büyük kısmı günler öncesinden tükenmişti. 38 bin civarında taraftar dün Şenol Güneş Stadı'nın tribünlerinde yerini alarak bordo-mavilileri destekledi. Pankartlar, bayraklar ve flamalarla karnaval havası oluşturan taraftarlar doksan dakika hiç susmadan Trabzonspor'a destek verdi. Son dakika galibiyeti kolbastı ile kutlandı. Taraftarı selamlayan Abdullah Avcı alkışlara oyuncularını göstererek yanıt verdi. Maçtan önce ise "İyi ki Trabzonspor var" adlı konser düzenlendi. Ortahisar Belediyesi önündeki etkinliğe eski yıldız Yattara da katıldı.
DİĞER
48 yaşındaki Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali olay oldu! Songül Karlı en doğal halini paylaştı...
Defne Samyeli sır gibi sakladığı 9 yaş küçük aşkı ile sobelendi! Meğerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor