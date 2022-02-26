Haberler Trabzonspor Başkan Ağaoğlu görüşecek

Başkan Ağaoğlu görüşecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme ile görüşmek için Kayserispor maçının ardından Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız ile yüz yüze görüşerek imzayı attırması bekleniyor. Yeni kontratın 2+1 yıllık olacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Başkan Ağaoğlu görüşecek
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme ile görüşmek için Kayserispor maçının ardından Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız ile yüz yüze görüşerek imzayı attırması bekleniyor. Yeni kontratın 2+1 yıllık olacağı öğrenildi.
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