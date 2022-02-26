Başkan Ağaoğlu görüşecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme ile görüşmek için Kayserispor maçının ardından Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız ile yüz yüze görüşerek imzayı attırması bekleniyor. Yeni kontratın 2+1 yıllık olacağı öğrenildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme ile görüşmek için Kayserispor maçının ardından Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız ile yüz yüze görüşerek imzayı attırması bekleniyor. Yeni kontratın 2+1 yıllık olacağı öğrenildi.