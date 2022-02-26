Akyazı kalesi

Spor Toto Süper Lig'de istatistikleri alt üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Fırtına, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği karşılaşmadan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz devi bu yıl da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik almayı başardı. Bordo-mavili takım, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etti ve şampiyonluk yolunda puan yitirmedi.