Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kayserispor maçının ardından konuştu

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil.

14 puan önde olabiliriz, bizim hiçbir şekilde gergin olmaya, konsantrasyondan uzak olmaya ihtiyacımız yok. Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Trabzon'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Taraftarlarımız 2-0'a rağmen ikinci yarıda bizi dimdik ayakta tuttu. Burada bir kültür oluşuyor. Harika gidiyoruz. Bu maçın da hikayesi farklı olacak.