Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası Edin Visca konuştu! (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili yıldız Edin Visca açıklamalarda bulundu.

İşte Edin Visca'nın açıklamaları:

Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik.

Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz.