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Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Dikkat etmemiz gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'şn 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakibimiz ligin en deneyimli hocalarından birine sahip. Rakip bir geçiş takımı. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hücumdayken savunma güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 19:41 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 19:45
Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Dikkat etmemiz gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'şn 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Taraftarımız, pozitif desteğine aynı şekilde devam etsin. Kayserispor, yukarıya doğru seyreden bir takım ve ligin en deneyimli hocalarından birine sahip.

Rakibimiz ligin en deneyimli hocalarından birine sahip. Rakip bir geçiş takımı. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hücumdayken savunma güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor.

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