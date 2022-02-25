Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izle | TS maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta karşılaşıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.