SPOR HABERLERİ - Trabzonspor seriye devam! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel Kayserispor maçı 11'i

Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, bugün de kazanması halinde galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkaracak. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak bordo-mavili takım, puanını 66'ya yükselterek rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların 3 puan almaya inancı tam.

AVCI'NIN KARAMAN KARNESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 13 kez karşılaşan Abdullah Avcı, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Avcı, Karaman'a karşı son mağlubiyeti Başakşehir'de görev yaptığı 2016 yılında Çaykur Rizespor'a karşı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yaşadı.

TARTIŞMASIZ 1 NUMARA

Kaptan Uğurcan Çakır, bu sezon kalesine adeta duvar ördü… 25 yaşındaki eldiven istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Şimdiye kadar kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösteren Çakır muhteşem bir istatistiğe imza attı. Kurtarış yüzdesi yüzde 84 olan milli kaleci, bugün de takımın en önemli isimlerinden.

18 HAFTADIR LİDER

Trabzonspor, ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 18 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

11 YILDIR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başladığı dönem boyunca Kayserispor'a karşı çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Kariyeri boyunca ise Kayserispor'a karşı son mağlubiyetini Başakşehir'de hocalık yaptığı 2011 yılında yaşamıştı. 11 yıldır hiç kaybetmedi.

HESAP KİTAP VAKTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın rehavet içerine girmesini engellemeye çalışırken, taraftarlar ise bambaşka hesaplar içerisine girdi. Birçok bordo-mavili taraftar şampiyonluğun matematiksel olarak garantileneceği haftanın hesaplarını yapmaya ve o an da şehirde olacakları bir organizasyon planlamaya başladı. Taraftar bu konuda sabırsız.

TRABZON 30-7 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise berabere bitti, Fırtına, filelere 91 kez sarstı, kalesinde 49 gol gördü. Trabzon, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

3 İYİ, 3 BELİRSİZ

Hamsik dün salonda, İsmail Köybaşı ve Trondsen de takımdan ayrı olarak çalıştı. İzolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile Denswil takıma katıldı. Dorukhan Toköz de saha çalışmasına katıldı.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, PUCHA, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KAYSERİSPOR: LUNG, HOSSEINI, CAROLE, ONUR, MERT, ATTAMAH, A. PARMAK, C.PANHARO, CARDOSO, GAVRANOVIC, THIAM