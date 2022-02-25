İmha takımı

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gol ayakları Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme de Süper Lig'e damga vuruyor. Toplamda 28 gole ulaşan bu üçlü, 26 haftada 48 gol atan bordo-mavili takımın skor yükünün yarıdan fazlasını karşılamış durumda. Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8'er kez fileleri sarstı. Ligde Yeni Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Giresunspor'dan daha fazla gol atan üç oyuncu, Antalyaspor kadar da skor üretti. Hücum hattına yeni takviye edilen Edin Visca'nın yanı sıra Djaniny de önemli katkı sağladı YEŞIL Burun Adalı oyuncu 5 gol atarken, ara transfer döneminde Başakşehir'den Karadeniz devinde transfer edilen Bosnalı oyuncu Visca ise 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Abdülkadir Ömür 4, Marek Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü Kayserispor maçı için de hücum oyuncularına talimat verdi. Avcı'nın, "Kritik virajı kayıpsız geçmeliyiz. Elinize geçirdiğiniz fırsatları kullanın. Birbirinizle yardımlaşın ve kazanalım" dediği belirtildi.

BAKASETAS 8 GOL

8 golle şampiyonluk yarışına katkı veren Bakasetas, Giresun maçında penaltı kaçırırken, Giresun, Konya ve Aytemiz Alanya karşılaşmalarında da direğe takıldı.

NWAKAEME 8 GOL 8 ASİST

Nwakaeme attığı 8 gol ve yaptığı 8 asistle 48 golün 16'sına direkt etki ederken, Kayseri (D) ve Adana Demir maçlarında da direği aşamadı.

CORNELIUS KASIRGASI

Bordo-mavili ekibin sezon başında Parma'dan transfer ettiği Andreas Cornelius gösterdiği performans ile Süper Lig'deki 33 forveti geride bıraktı. İleri uçta 20.08 ikili mücadele ortalamasıyla oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 9.06 kazanma ortalaması ile de takımına büyük bir katkı veriyor. Başarılı forvet, bu iki istatistikle de ligdeki 33 santrfor arasında lider durumda. Danimarkalı yıldız, bugün de Fırtına'nın esmesi için mücadele edecek.

CORNELIUS 12 GOL

12 golle Süper Lig'de Pesic (Karagümrük) ve Umut (Kasımpaşa) ile birlikte en skorer 3 isminden biri olan Cornelius; Kayseri, Medipol Başakşehir ve Konya maçlarında direkleri aşamadı.