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Akyazı kalesi!

Şenol Güneş Stadı’nda son 19 Süper Lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik alan ve hiç mağlup olmayan Karadeniz devi, bugün de Kayserispor’u yıkmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Akyazı kalesi!

Süper Lig'de istatistikleri alt üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Fırtına, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybettiği karşılaşmadan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz devi bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo- mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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