Akyazı kalesi!

Süper Lig'de istatistikleri alt üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Fırtına, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybettiği karşılaşmadan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz devi bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo- mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.