Haberler Trabzonspor 5 futbolcu sınırda

5 futbolcu sınırda

Karadeniz devinde 5 oyuncu Kayseri karşılaşması öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Peres, Djaniny, Uğurcan, Siopis ve Bakasetas, Kayseri karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan F.Bahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
5 futbolcu sınırda

Karadeniz devinde 5 oyuncu Kayseri karşılaşması öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Peres, Djaniny, Uğurcan, Siopis ve Bakasetas, Kayseri karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan F.Bahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

MAÇ ÖNCESİ KONSER
Kayserispor maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik yapacak. Saat 15.00'te Ortahisar Belediye binası önünde konser programı yapılacak. 18.00'de de stadyum önünde de DJ performansı ve yarışma etkinlikleri düzenlenecek.

EN İYİ DÖNEMİNDE
Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.

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