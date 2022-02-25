12 kez tek farkla

Süper Lig'de en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti. Ligde 19 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12'sini tek farkla kazandı.

İSABETTE DE ZİRVEDE

48 golle Süper Lig'in en skoreri Trabzonspor; kaleye en fazla isabetli şut çeken ve pozisyonları gole çevirme oranı en yüksek takım. Comparisonator'un verilerine göre; 146 isabetli şut atan Fırtına, bunların yüzde 32.87'sini golle sonuçlandırdı.

BÜYÜK ETKİ ETTİ

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'un başarısındaki en büyük paylardan biri hiç kuşku yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'ya ait. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımı 17. sırada devralan başarılı çalıştırıcı, takımı şaha kaldırdı.