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Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, gelecek sezonların da takımını kurmaya başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nun ismini verdi. Milli golcü de Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:35
Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Gelecek sezon 3 kulvarda birden iddialı olmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatif forvet adayları içinde Halil Dervişoğlu'nun adını yönetime verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Kulübü Brentford'un geri dönmesine sıcak bakmadığı Halil Dervişoğlu için, opsiyon hakkı şu an formasını giydiği Galatasaray'da ancak İstanbul ekibi yeni sezon için 22 yaşındaki forveti düşünmüyor.

Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun memleketinin takımında oynamasını istiyor. Bordo-mavili kulübe yakın kaynaklar, Halil için önümüzdeki günlerde kulübü Brentford ile bir görüşme gerçekleşeceğini bildirdi.

Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor genç golcüyü 1 sezonluğuna satın alma opsiyonlu kiralayacak. 4 milyon euro piyasa değeri olan Halil Dervişoğlu'nun, İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Halil bu sezon Galatasaray'da 20 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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