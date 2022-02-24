Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri!

Gelecek sezon 3 kulvarda birden iddialı olmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatif forvet adayları içinde Halil Dervişoğlu'nun adını yönetime verdiği öğrenildi.
Gelecek sezon 3 kulvarda birden iddialı olmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatif forvet adayları içinde Halil Dervişoğlu'nun adını yönetime verdiği öğrenildi.
Kulübü Brentford'un geri dönmesine sıcak bakmadığı Halil Dervişoğlu için, opsiyon hakkı şu an formasını giydiği Galatasaray'da ancak İstanbul ekibi yeni sezon için 22 yaşındaki forveti düşünmüyor.
Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun memleketinin takımında oynamasını istiyor. Bordo-mavili kulübe yakın kaynaklar, Halil için önümüzdeki günlerde kulübü Brentford ile bir görüşme gerçekleşeceğini bildirdi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor genç golcüyü 1 sezonluğuna satın alma opsiyonlu kiralayacak. 4 milyon euro piyasa değeri olan Halil Dervişoğlu'nun, İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Halil bu sezon Galatasaray'da 20 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.