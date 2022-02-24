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Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 63 puanlı lideri Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor ile puan farkı resmen 14 oldu. Bordo-mavililer böyle giderse Fenerbahçe'nin 27 Nisan'da elde ettiği şampiyonluğu daha öne çekip, 'tarihin en erken şampiyonu' olmaya aday. Bordo-mavililer şu anki puan farkını koruması halinde bile 34. haftada ipi göğüsleme şansına sahip.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor adım adım tarihi zafere doğru ilerliyor... Fırtına'nın en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un eksik maçında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesiyle aradaki puan farkı 14'e yükseldi.

Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Bitime 12 hafta kala oluşan büyük fark Karadeniz ekibine, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etme şansı doğurdu. Süper Lig'de en erken şampiyonluk unvanı Fenerbahçe'de...

Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde, 27 Nisan 2014'te ligin 31. haftasında şampiyonluğunu ilan etmişti. Kanarya o dönem 26. haftada en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alıyordu.

Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

TAKIM FAZLA AMA FARK DA 4 PUAN ÇOK

Trabzonspor ise takipçisi Konyaspor'a 14 puan fark atmış durumda. Ancak bu sezon takım sayısı 20. Kalan periyotta 4 maç daha fazla oynanacak. Buna rağmen dört haftadır kayıpsız giden Fırtına çizgisini sürdürürse en erken şampiyonluk hedefine ulaşabilecek konumda.

Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Bordo-mavililer şu anki puan farkını koruması halinde bile 34. haftada ipi göğüsleme şansına sahip. O haftanın maçları bugün itibarıyla 22-25 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Trabzonspor, 25 Nisan'da dahi oynasa ve kazansa, gün hesabıyla da Fenerbahçe'den önce Nisan şampiyonluğu yaşayacak. Bu gerçekleşirse hem Abdullah Avcı hem de bordo-mavililer tarihe geçecek.

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