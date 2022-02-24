Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

TAKIM FAZLA AMA FARK DA 4 PUAN ÇOK

Trabzonspor ise takipçisi Konyaspor'a 14 puan fark atmış durumda. Ancak bu sezon takım sayısı 20. Kalan periyotta 4 maç daha fazla oynanacak. Buna rağmen dört haftadır kayıpsız giden Fırtına çizgisini sürdürürse en erken şampiyonluk hedefine ulaşabilecek konumda.