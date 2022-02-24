Trabzonspor tarihi zafere koşuyor

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor adım adım tarihi zafere doğru ilerliyor... Fırtına'nın en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un eksik maçında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesiyle aradaki puan farkı 14'e yükseldi.
Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor adım adım tarihi zafere doğru ilerliyor... Fırtına'nın en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un eksik maçında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesiyle aradaki puan farkı 14'e yükseldi.
Bitime 12 hafta kala oluşan büyük fark Karadeniz ekibine, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etme şansı doğurdu. Süper Lig'de en erken şampiyonluk unvanı Fenerbahçe'de...
Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde, 27 Nisan 2014'te ligin 31. haftasında şampiyonluğunu ilan etmişti. Kanarya o dönem 26. haftada en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alıyordu.
TAKIM FAZLA AMA FARK DA 4 PUAN ÇOK
Trabzonspor ise takipçisi Konyaspor'a 14 puan fark atmış durumda. Ancak bu sezon takım sayısı 20. Kalan periyotta 4 maç daha fazla oynanacak. Buna rağmen dört haftadır kayıpsız giden Fırtına çizgisini sürdürürse en erken şampiyonluk hedefine ulaşabilecek konumda.
Bordo-mavililer şu anki puan farkını koruması halinde bile 34. haftada ipi göğüsleme şansına sahip. O haftanın maçları bugün itibarıyla 22-25 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Trabzonspor, 25 Nisan'da dahi oynasa ve kazansa, gün hesabıyla da Fenerbahçe'den önce Nisan şampiyonluğu yaşayacak. Bu gerçekleşirse hem Abdullah Avcı hem de bordo-mavililer tarihe geçecek.