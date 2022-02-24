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TRABZONSPOR HABERLERİ: Artem Dovbyk için istenen rakam belli oldu!

Trabzonspor'da sezon sonu transfer planlamasında düşünülen Artem Dovbyk'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna temsilcisi Dnipro, oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Dovbyk, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 14 gol+5 asist üretti. 24 yaşındaki yıldızın 2.5 yıllık daha kontratı var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:57
TRABZONSPOR HABERLERİ: Artem Dovbyk için istenen rakam belli oldu!

Trabzonspor'da sezon sonu transfer planlamasında düşünülen Artem Dovbyk'in kulübü Dnipro oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bordomavililer rakamı yüksek buldu. Yönetimin bu transfer için henüz geri adım atmadığı ancak indirime gidilmemesi halinde şartları zorlamayacağı öğrenildi. Santrfor, sağ kanat ve forvet arkasında oynayan Dovbyk, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 14 gol+5 asist üretti. 24 yaşındaki yıldızın 2.5 yıllık daha kontratı var.

TAKİBE BAŞLADI

Fırtına'nın ilgisinden haberdar olan Artem Dovbyk, Türk futbolu hakkında bilgi toplamaya başladı. Başarılı oyuncunun, menajerine, "Önceliğim İtalya veya Fransa ama Trabzonspor'un ilgisinden sonra Türk futbolunu da yakından takip ediyorum" dediği bildirildi. Yönetim, pazarlıkları oyuncunun menajeri ile yürütüyor.

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