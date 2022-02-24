Oğlunun ismini ‘Edin’ koydu

Devre arasında uzun uğraşlarla transfer edilen Edin Visca, kısa sürede kalpleri fethetti. Takıma önemli katkı sağlayan Visca'nın ismi de popüler olmaya başladı. Trabzon'da bir aile önceki gün özel bir hastanede dünyaya gelen çocuklarına Edin Mert ismini verdi.
Devre arasında uzun uğraşlarla transfer edilen Edin Visca, kısa sürede kalpleri fethetti. Takıma önemli katkı sağlayan Visca'nın ismi de popüler olmaya başladı. Trabzon'da bir aile önceki gün özel bir hastanede dünyaya gelen çocuklarına Edin Mert ismini verdi. Visca bordo-mavili forma ile son 4 maçta 4 gol attı.