Coşkuya devam

Zirvedeaçık farka rağmen yönetim temkini elden bırakmıyor. 'Şampiyonluk' kelimesini fazla kullanmamaya dikkat eden bordomavili idareciler, birlik ve kenetlenmenin korunmasını istiyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Kayseri maçı öncesi yine herkesi desteğe çağırdı. Hep beraber unutulmaz bir hikaye yazdıklarını belirten Doğan, "Oynadığımız futbol gibi tribünlerimizin coşkusu da tüm futbolseverleri büyülüyor. Bu maçta da hem sahada hem tribünde göz kamaştırmaya devam edeceğiz. Hikayeyi inşallah bir bahar günü, mutlu sonla bitireceğiz" dedi. Doğan, kalan 12 haftada taraftar desteğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Sadece takımımızı desteklemeye odaklanalım ve anın keyfini yaşayalım" diye konuştu.