Haberler Trabzonspor Bayraklar çıktı

Bayraklar çıktı

Taraftarlar şehri şimdiden süslemeye başladı... Kentteki trafik ışıklarına "O sene", "Bu sene" yazıları ile kupa görselleri konulmasının ardından stadın etrafıyla şehrin caddeleri ve sokakları da bordo- mavili bayrak ve flamalarla donatıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Bayraklar çıktı
Taraftarlar şehri şimdiden süslemeye başladı... Kentteki trafik ışıklarına "O sene", "Bu sene" yazıları ile kupa görselleri konulmasının ardından stadın etrafıyla şehrin caddeleri ve sokakları da bordo- mavili bayrak ve flamalarla donatıldı. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu'nun resimleri asıldı.
DİĞER
7 Numara'nın iki aşığı meğer gerçekte de evliymiş! Efsane dizi 7 Numara'nın oyuncuları şaşırttı!
Ceylan Atınç’la ailesinden gizli evlenen Berk Tanrıverdi'nin şirkete girişi bile yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor