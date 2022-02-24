Bayraklar çıktı

Taraftarlar şehri şimdiden süslemeye başladı... Kentteki trafik ışıklarına "O sene", "Bu sene" yazıları ile kupa görselleri konulmasının ardından stadın etrafıyla şehrin caddeleri ve sokakları da bordo- mavili bayrak ve flamalarla donatıldı.
Taraftarlar şehri şimdiden süslemeye başladı... Kentteki trafik ışıklarına "O sene", "Bu sene" yazıları ile kupa görselleri konulmasının ardından stadın etrafıyla şehrin caddeleri ve sokakları da bordo- mavili bayrak ve flamalarla donatıldı. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu'nun resimleri asıldı.