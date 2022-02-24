Avcı kadroyu bozmayacak

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı öncesi takımı bozmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda Alanyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ilk 11'in Kayserispor maçında da aynen sahaya çıkması kararı alındığı öğrenildi. Oyun anlayışında rakibe göre bazı farklılıklar olabileceği ifade edildi. Fırtına, 4-0 kazandığı Alanya deplasmanında; kalede Uğurcan, savunmada Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, ön liberoda Siopis, Dorukhan, kanatlarda Visca, Nwakaeme, forvet arkasında Bakasetas ve ileri uçta Cornelius onbiri ile sahada yer almıştı.