Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Türk futbolunun gelecek 5 sezonuna damga vurmak…
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Türk futbolunun gelecek 5 sezonuna damga vurmak…
Ağaoğlu, bu nedenle özellikle gelecek vadeden Türk oyuncuların peşinden gidiyor.
Galatasaray'da oynayan Halil ile Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi gibi iki Trabzonlu oyuncu için şartları araştıran Trabzonspor bir ismi daha gözüne kestirdi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı maçlarda beğeni kazanan Can Bozdoğan.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bonservisi Schalke'de olan genç gurbetçi için bordo-mavililer ilk teması kurdu. Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmazsa Can'a talip olacakları iletildi.