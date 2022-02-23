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Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer yandan da sürpriz bir transfer girişimine başladı. Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Can Bozdoğan, Fırtına'nın gündemine geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:57
Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Türk futbolunun gelecek 5 sezonuna damga vurmak…

Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Ağaoğlu, bu nedenle özellikle gelecek vadeden Türk oyuncuların peşinden gidiyor.

Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Galatasaray'da oynayan Halil ile Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi gibi iki Trabzonlu oyuncu için şartları araştıran Trabzonspor bir ismi daha gözüne kestirdi.

Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı maçlarda beğeni kazanan Can Bozdoğan.

Trabzonspor'dan flaş Can Bozdoğan transferi hamlesi! Beşiktaş...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bonservisi Schalke'de olan genç gurbetçi için bordo-mavililer ilk teması kurdu. Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmazsa Can'a talip olacakları iletildi.

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