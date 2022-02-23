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Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Süper Lig'de en yakın rakibinin 14 puan önnüde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hücum hattıyla da fark yarattı. Sezonun başından bu yana oldukça başarılı bir grafik çizen takımın yıldız oyuncuları Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas, attıkları goller ve kazandırdıkları puanlarla şimdiden kendi maliyetlerinin yüzde 80'ini çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Süper Lig'de her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Anastasios Bakasetas performanslarıyla fırtına gibi esiyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Muhteşem üçlü, bu sezon kazandırdıklarıyla yıllık ücretlerinin %80'ini şimdiden çıkarıp kasayı doldurdu. Nwakaeme, 8 gol-8 asistle bordo-mavililerin hanesine 20 puan yazdırdı. Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı yıldızın, gol ve asistleriyle Trabzonspor, 19 milyon 250 bin TL kazandı.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Sabah'ın haberine göre; Cornelius, 12 gol-3 asistle oynadı. 23 milyon TL ücret alan Danimarkalı santrfor, 15 puana katkı verip takıma 16.5 milyon TL prim kazandırdı.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

BAKASETAS'TAN 15 PUAN

'Çilingir' lakabıyla birçok maçın düğümünü çözen Anastasios Bakasetas da Trabzonspor'a 8 golün yanı sıra 4 asist ekledi. Yunan maestronun skora etkileriyle 15 puan alınırken, yıllık 19 milyon TL yükü olan Bakasetas, katkısıyla 16.5 milyon TL'nin kasaya girmesini sağladı.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

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Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

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