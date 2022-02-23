Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Bakasetas kendi maliyetlerini karşıladı!

Muhteşem üçlü, bu sezon kazandırdıklarıyla yıllık ücretlerinin %80'ini şimdiden çıkarıp kasayı doldurdu. Nwakaeme, 8 gol-8 asistle bordo-mavililerin hanesine 20 puan yazdırdı. Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı yıldızın, gol ve asistleriyle Trabzonspor, 19 milyon 250 bin TL kazandı.