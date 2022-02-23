Fırtına'nın yabancıları 17 takımı solladı!

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde tarihi bir farkla şampiyonluğa koşan, her hafta yeni bir rekor kırarak yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'u yabancı futbolcuları sırtlıyor. Karadeniz devi, yabancılardan verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 48 gole ulaşarak en skorer takım olan bordo-mavililerde 41 gol yabancı oyunculardan geldi. Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 41 gole imza atarak muhteşem bir performans sergiledi. Bu futbolcular takıma çok önemli katkılar sundular.

G.SARAY, BEŞIKTAŞ VE F.BAHÇE'Yİ DE GERİDE BIRAKTILAR

Trabzonspor'un gol yollarındaki etkili isimleri Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Djaniny, Hamsik ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 41 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de mücadele eden 17 takımdan daha fazla gol attılar. Ligdeki takımların gol sayıları: Aytemiz Alanyaspor 44, Adana Demir 42, Fenerbahçe 40, Konya 40, Beşiktaş 37, Hatay 37, Kayseri 37, Başakşehir 36, Kasımpaşa 36, Sivas 33, Galatasaray 33, Gaziantep FK 32, Karagümrük 31, Göztepe 31, Antalya 28, Altay 26, Giresun 24, Çaykur Rizespor 22 ve Yeni Malatya 20.

SÜPER LİG'İN EN İYİ HÜCUM ÜÇLÜSÜ

Süper Lig'de 26 haftada 48 kez fileleri sarsan Trabzonspor'da, gol yükünü Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme çekti. Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8 gole imza attı. Ligde Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve GZT Giresunspor'dan daha fazla gol atan üç oyuncu Antalyaspor kadar da gol attılar.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK ATTI

Karadeniz devi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki liderliğinin yanı sıra hem iç sahada hem dış sahada zirvenin tek sahibi oldu. Bordo- mavililer deplasmanda oynadığı 13 maçta 26 gol atıp 10 yerken, Şenol Güneş Stadı'nda ise 22 gol atıp 8 gol yedi.

ASİST KRALI NWAKAEME

Cornelius attığı 12 golle bordo-mavili takımın en skorer ismi oldu. Bu oyuncuyu 8'er golle Bakasetas ve Nwakame izliyor. Djaniny 5, Visca 2, Gervinho 2 ve Hamsik 2 kez fileleri sarsan futbolcular oldu. En çok asist yapan oyuncular listesinde ise Nwakaeme 8 ile zirvede. Hamsik ve Bakasetas 4'er asistle onu takip ediyor. Cornelius, Djaniny, Visca ikişer, Gervinho, Peres birer asist yaptı.