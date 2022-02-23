TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'den transfer ve şampiyonluk sorusuna flaş yanıt!

Abdülkadir Ömür, "Hayatında bir anı değiştirmek isteseydin eğer bu hangi an olurdu?" sorusuna ise, "Trabzonspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe maçında çok iyi oynadığımız 1-0 maçı vardı. Benim asist yaptığım ve Yusuf ağabeyin gol attığı bir maç. O maçta gerçekten çok üzülmüştük. Yusuf ağabey ve ben ağlamıştık hatta. Son saniyede gol yemiştik, santrası bile olmamıştı. O anı değiştirmek ve kazanmak isterdim gerçekten" yanıtını verdi.

Bir kadın taraftarın "Bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı?" sorusunu ise Abdulkadir Ömür, "Gizli bir yeteneğim yok. Genel olarak futbolda yeteneklerimi sergilemeye çalışıyorum. Ailem küçüklükten beri futbolda yetenekli olduğum söylüyordu. Onun dışında herhangi bir gizli yeteneğimin olduğumu söyleyemem" ifadesini kullandı.