TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'den transfer ve şampiyonluk sorusuna flaş yanıt!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, bordo-mavili takımdaki geleceği ve şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili kulübün YouTube kanalında taraftarların sorularını yanıtlayan Abdülkadir Ömür, biri 6 ay, biri de 3 ay süren iki ağır sakatlık süreci atlattığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek "Her şerde bir hayır olduğuna inandım ve Trabzonspor formasıyla bir gün şampiyonluk yaşayacağımın hayalini her gece kurdum. Altyapısında forma giydikten sonra 15 yaşında bu kapıdan içeri girdim profesyonel olarak. Tek bir hayal beni bu kadar güçlü tuttu. Tek amacımız, Trabzonspor formasıyla şampiyonluk görmekti. Bunu hayal ederek her gün çalıştık" dedi.
Ömür, "Trabzonspor forması giymek neler hissettiriyor?" sorusuna, "Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir. Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz" cevabını verdi.