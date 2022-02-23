TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon şehri şampiyonluğa hazır!

Trabzonspor 'un yıllardır şampiyonluğunu bekleyen taraftarlardan Berat Çat , "Büyük bir coşku ve heyecanla şampiyonluğun resmiyet kazanmasını bekliyoruz. En son 1983-84 sezonunu hayal bir şekilde hatırlıyorum. Uzun bir süre oldu. Hasretle bekliyoruz. 3-4 hafta sonra biz şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünüyorum. İstanbul'a, son maça kalmayacak" dedi.

"Silah atılmadan bize yakışır kutlama yapmalıyız"

Bordo-mavili taraftarlardan Hasan Boğuşlu ise, "7'den 70'e şampiyonluğa inanmış durumdayız. Kendime ve aileme forma almaya geldim. Artık trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her tarafın bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta biliyorsunuz çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Trabzonspor'u destekliyoruz ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.